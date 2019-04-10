HABER

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi arasında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 17:49 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi arasında iş birliği

Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, rektörlük binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, Kazakistanlı kardeş akademiyle gerçekleştirilecek çalışmalarda sınır bulunmayacağını söyledi.

İki kurum arasında akademik anlamda önemli çalışmalar yapılacağını belirten Aydın, "Sizinle beraber akademik olarak araştırma, geliştirme, hoca ve talebe değişimi, Mevlana, Erasmus Plus başta olmak üzere ortak projeler yapabiliriz. Ayrıca arzu ederseniz ortak diploma hususunda her şeyi yapabiliriz." dedi.

Kastamonu Üniversitesindeki sistemlerin aynısının Kazakistan'da da olması için teknik konularda destek verebileceklerine işaret eden Aydın, "Elbette ortak çalışma sahaları çok olacaktır. Akademisyenlerimizi bir araya getirirsek, çok sık şekilde daha güzel şeyler çıkacaktır. Kastamonu Üniversitesi sizin üniversitenizdir. Dolayısıyla buranın her şeyi size aittir. Burada sizin için bir sınırlama olmaz. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz bir olacaktır. Kastamonu da sizin evinizdir. Evinize ve üniversitenize hoş geldiniz." diye konuştu.

Kazakistan Bolaşak Akademisi Rektörü Prof. Dr. Kuralbay Menlibayev de Kazakistan'ın Türk'ü, Türkiye'nin ise Kazak'ı olduğunu söyledi.

Birçok alanda birlikte çalışılacağını ve Türkiye'deki bazı üniversitelerle anlaşmaları bulunduğunu da aktaran Menlibayev, "Bu yıldan itibaren artık açık öğretim Kazakistan'da olmayacak ama uzaktan eğitim teknolojisine başlıyoruz. Duyduk ki Kastamonu Üniversitesinde uzaktan eğitim sistemi çok gelişmiş. Bunu sizden öğrenmeye geldik." dedi.

Konuşmaların ardından, Aydın ve Menlibayev arasında akademik ve teknik konularda ikili iş birliği protokolü imzalandı.

PARTNERBoşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme... Boşanacakları konuşuluyordu! Son gelişme...
Başkan Uysal’dan ‘Büyükçekmece’de 27 bin seçmen kaydırıldı’ iddiasıBaşkan Uysal’dan ‘Büyükçekmece’de 27 bin seçmen kaydırıldı’ iddiası
Isparta’da yılın ilk 3 ayında 47 bin 511 yolcu uçak kullandıIsparta’da yılın ilk 3 ayında 47 bin 511 yolcu uçak kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU kastamonu üniversitesi kazakistan Kazakistan Bolaşak Akademisi Prof. Dr. Kuralbay Menlibayev Prof. Dr. Seyit Aydın

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.