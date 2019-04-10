Kastamonu Üniversitesi ile Kazakistan Bolaşak Akademisi arasında, iş birliği protokolü imzalandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, rektörlük binasında düzenlenen protokol töreninde yaptığı konuşmada, Kazakistanlı kardeş akademiyle gerçekleştirilecek çalışmalarda sınır bulunmayacağını söyledi.

İki kurum arasında akademik anlamda önemli çalışmalar yapılacağını belirten Aydın, "Sizinle beraber akademik olarak araştırma, geliştirme, hoca ve talebe değişimi, Mevlana, Erasmus Plus başta olmak üzere ortak projeler yapabiliriz. Ayrıca arzu ederseniz ortak diploma hususunda her şeyi yapabiliriz." dedi.

Kastamonu Üniversitesindeki sistemlerin aynısının Kazakistan'da da olması için teknik konularda destek verebileceklerine işaret eden Aydın, "Elbette ortak çalışma sahaları çok olacaktır. Akademisyenlerimizi bir araya getirirsek, çok sık şekilde daha güzel şeyler çıkacaktır. Kastamonu Üniversitesi sizin üniversitenizdir. Dolayısıyla buranın her şeyi size aittir. Burada sizin için bir sınırlama olmaz. Geçmişimiz birdir, geleceğimiz bir olacaktır. Kastamonu da sizin evinizdir. Evinize ve üniversitenize hoş geldiniz." diye konuştu.