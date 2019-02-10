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Kastamonu Üniversitesinden Çin'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Kastamonu Üniversitesi Senatosu: - "(Abdurrehim Heyit'in ölümü) Milletlerarası kamuoyu bu insanlık ayıbına 'dur' demediği müddetçe benzer hadiseler vuku bulmaya devam edecektir"

Kastamonu Üniversitesi (KÜ), Çin yönetiminin Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uyguladığı baskıcı politikalarına tepki gösterdi.

Senatonun kınama mesajında, Uygur Türklerinin çektiği acıları dile getirdiği türküleri dolayısıyla Çin hükümeti tarafından Nisan 2017'de sekiz yıl hapse mahkum edilen Uygur Türklerinin dünyaca ünlü halk ozanı Abdurrehim Heyit'in hapishanedeki ikinci yılında vefat ettiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Çin yönetiminin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman toplulukların temel insan haklarını hiçe saydığı uygulamalarının, özellikle son 2 yılda ağırlaştığı ve defalarca milletlerarası kamuoyunun gündemine taşınmaya çalışıldığı ifade eden açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin yönetimi, 'sosyalleştirme kampları' adı altında Uygur Türkleri başta olmak üzere bölgede yaşayan bütün Müslüman halka ağır bir şiddet ve asimilasyon politikası uygulamaya başlamıştır. Abdurrehim Heyit'in korkunç işkenceler uygulanmak suretiyle şehit edilmesi, Çin yönetiminin Sincan bölgesindeki ağır insan hakları ihlalleri hususundaki son acı vukuatıdır. Milletlerarası kamuoyu bu insanlık ayıbına 'dur' demediği müddetçe benzer hadiseler vuku bulmaya devam edecektir."

Açıklamada, Kastamonu Üniversitesinin Abdurrehim Heyit başta olmak üzere diline, dinine, kimliğine sahip çıkma yolunda hayatını kaybeden bütün soydaşları rahmetle andığı vurgulanarak "Çin yönetimini şiddetle telin ediyor, Uygur Türklerine karşı temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurrehim Heyit çin kastamonu üniversitesi Senato

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