HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu Valiliği: “Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor”

Kastamonu Valiliği: “Yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları devam ediyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 20:37 | Son Güncelleme

Kastamonu Valiliği, 2 Eylül’de Taşköprü’de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, “2 Eylül Çarşamba günü Taşköprü ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Kastamonu Valiliği, 2 Eylül’de Taşköprü’de çıkan orman yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, “2 Eylül Çarşamba günü Taşköprü ilçesinde meydana gelen orman yangını kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangın süresince gecesini gündüzüne katarak cansiperane görev yapan başta Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü personelimiz olmak üzere Kaymakamlıklarımıza, Belediyelerimize, Jandarma, İl Özel İdaresi, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Kızılay personelimize, ilimiz ve çevre illerden desteğe gelen tüm kamu ve özel sektör kişi ve kuruluşlarımız ile bölge halkına teşekkürlerimizi sunarız” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela''1975'te her şey çok güzeldi, ben mesela'
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandıŞanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
En problemsiz arabalar listesiEn problemsiz arabalar listesi
En Çok Okunan Haberler
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Adile Naşit ile Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid arasındaki bağa çok şaşıracaksınız
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Çocuk istismarından tutuklanan şeyhle ilgili iğrenç detaylar
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Canlı yayında birbirlerine girdiler!
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şimdi hastanede! 72 saatte 5 düğüne gitmiş
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Şoke oldu! 'Jinekolog bana dedi ki...'
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
Survivor Nisa'nın aşk paylaşımı!
İlginizi Çekebilir
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Keloğlan Ak Ülke kitabının yazarı Duran Yılmaz kimdir? Duran Yılmaz kitapları nelerdir? İşte Duran Yılmaz’ın hayatı!
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Tartıştığı kocasını pompalı tüfekle öldürdü
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
Devlet Bahçeli'den kritik 'idam cezası' çıkışı
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
1 aydır kayıp olan Yakup bakın nerede bulundu
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
İki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Antalya'da FETÖ'nün ormana gömdüğü 31 çuval bulundu
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
Şanlıurfa’da etkinlikler 1 ay yasaklandı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vaka artışının nedenini açıkladı
Vali, vaka artışının nedenini açıkladı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
4 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.