Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan koronavirüs isyanı: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu ile kent merkezindeki bazı iş yerlerini denetleyen Çakır, temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Çakır, gazetecilere, salgının Kastamonu'da temmuz ayının sonunda zirve yaptığını söyledi.

Alınan tedbirlerle eylülde düşüş yaşandığını belirten Çakır, "Ancak son 2 haftadır hem dünyada hem ülkemizdeki ciddi artışlar, ilimizde de geçen hafta itibarıyla kendini göstermeye başladı. Bu rakamlar şu an için yönetilmez seviyede değil fakat kesinlikle tedbirlerimize en üst düzeyde devam ettirmemizi gerektiriyor." dedi.

Akraba ziyaretlerinin virüsün yayılma hızını artırdığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"ÖNCELİĞİMİZ ZİYARETLERİ MÜMKÜNSE SIFIRLAMAK"

"Maalesef birçok ilimizde olduğu gibi ilimizde de akraba, komşu ziyaretlerinin virüsün yayılmasına imkan sağladığını görmekteyiz. Birçok ilçemizde sıfırlamış olduğumuz vaka sayılarının maalesef tekrar arttığını tespit ettik. Bu kapsamda özellikle son 2 haftadır kolluk kuvvetlerimizle, belediye personelimizle, muhtarlarımızla, bu mücadeleye destek veren tüm kamu kuruluşlarımızla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bundan sonra önceliğimiz, komşu ve akraba ziyaretlerini mümkünse sıfırlamak."