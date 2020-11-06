HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan koronavirüs isyanı: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan koronavirüs isyanı: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2020 18:31 | Son Güncelleme

Kastamonu Valisi Avni Çakır, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarıyla ilgili, "Hasta olduğunu bile bile semptom olmadığı için, 'Ben iyiyim.' diyerek ziyaret yapan vatandaşlarımız var. Geçenlerde bir ilçede sadece 20 küsür vaka, mevlit organizasyonundan oldu." dedi.

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan koronavirüs isyanı: Hasta olduğunu bile bile ziyaret yapan var

Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan ve İl Sağlık Müdür Vekili Yüksel Kutlu ile kent merkezindeki bazı iş yerlerini denetleyen Çakır, temizlik, sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu.

Çakır, gazetecilere, salgının Kastamonu'da temmuz ayının sonunda zirve yaptığını söyledi.

Alınan tedbirlerle eylülde düşüş yaşandığını belirten Çakır, "Ancak son 2 haftadır hem dünyada hem ülkemizdeki ciddi artışlar, ilimizde de geçen hafta itibarıyla kendini göstermeye başladı. Bu rakamlar şu an için yönetilmez seviyede değil fakat kesinlikle tedbirlerimize en üst düzeyde devam ettirmemizi gerektiriyor." dedi.

Akraba ziyaretlerinin virüsün yayılma hızını artırdığını vurgulayan Çakır, şöyle devam etti:

"ÖNCELİĞİMİZ ZİYARETLERİ MÜMKÜNSE SIFIRLAMAK"

"Maalesef birçok ilimizde olduğu gibi ilimizde de akraba, komşu ziyaretlerinin virüsün yayılmasına imkan sağladığını görmekteyiz. Birçok ilçemizde sıfırlamış olduğumuz vaka sayılarının maalesef tekrar arttığını tespit ettik. Bu kapsamda özellikle son 2 haftadır kolluk kuvvetlerimizle, belediye personelimizle, muhtarlarımızla, bu mücadeleye destek veren tüm kamu kuruluşlarımızla vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz. Bundan sonra önceliğimiz, komşu ve akraba ziyaretlerini mümkünse sıfırlamak."

20201106_2_45230585_59536744_Web

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan koronavirüs uyarısı: Vaka sayımız artıyorÇankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan koronavirüs uyarısı: Vaka sayımız artıyor

Çakır, her yaştan insanın virüsün hedefinde olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"HEPİMİZİN HASSAS OLMASI GEREKİYOR"

"Şu anda hastanelerde ve yoğun bakım ünitelerimizde bir sıkıntı yok ama vaka artışlarımız bu şekilde devam edecek olursa maalesef ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için hepimizin bu konuda hassas olması gerekiyor. Elde ettiğimiz kazanımları korumak için herkesin bu konuda hassas olmasını ve kurallara riayet etmesini bekliyoruz. İzolasyon konusunda da ilimizde 2 yurdumuz ayrılmıştı. 36'sı pozitif, 5'i temaslı olmak üzere 41 vatandaşımız yurtlarda barınıyor. Bunların birçoğu kendi iradeleriyle yurtlara yerleşti. 5'ini izolasyon kurallarına uymadıklarını için zorunlu olarak yerleştirdik. Vatandaşlarımızın bu konuda talepleri olursa yardımcı oluyoruz."

Verileri her hafta analiz ederek neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini dile getiren Çakır, "Koronavirüs tedbirleri konusunda hala duyarsızlık gösteren vatandaşlarımız var. Son 1 haftada 59 vatandaşımıza cezai işlem uyguladık. Hasta olduğunu bile bile semptom olmadığı için, 'Ben iyiyim.' diyerek ziyaret yapan vatandaşlarımız var. Geçenlerde bir ilçede sadece 20 küsür vaka, mevlit organizasyonundan oldu." ifadesini kullandı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin! Canlı yayında kavga çıktı: Sen aptal adamın tekisin!
Akıncı Üssü davasında flaş gelişme!Akıncı Üssü davasında flaş gelişme!
Ekim ayında hangi balık yenir?Ekim ayında hangi balık yenir?
En Çok Okunan Haberler
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Ceza yağdı! 'Evlilik dışı ilişkileri...'
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
ABD seçimlerinde son durum ne? Kritik eyalette Biden öne geçti
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Tacizci hocadan skandal savunma! 'Kadını beni taciz etti'
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'deki seçimlerle ilgili flaş açıklama
Mezarı başında cinayeti itiraf etmişti,ifadesi ortaya çıktı
Mezarı başında cinayeti itiraf etmişti,ifadesi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Enkaz altındakilerle 112 çalışanlarının konuşması ortaya çıktı
Diğer Haberler
Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'dan koronavirüs uyarısı: Vaka sayımız artıyor
Vali, 'Vaka sayımız artıyor' dedi ve uyardı
Akıncı Üssü davası karar için ertelendi
Akıncı Üssü davasında flaş gelişme!
Adana'da inanılmaz görüntü! Kamyonetin üzerine düştü
İnanılmaz görüntü! Kamyonetin üzerine düştü
AFAD deprem bağışı hesap numaralarını duyurdu! AFAD deprem bağış hesabı nedir? İzmir deprem yardımı nasıl yapılır?
İşte AFAD deprem bağışı hesap numaraları!
İndirimi duyan markete akın etti! Koronavirüs unutuldu
Haberi duyan akın etti! Koronavirüs unutuldu
Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Rus istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.