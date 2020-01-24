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  4. Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 439 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 439 köy yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:57 | Son Güncelleme

Kastamonu ve Amasya'da kar nedeniyle 439 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu ve Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 439 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar yağışının etkili olduğu merkezde 37, Ağlı'da 11, Araç'ta 10, Azdavay'da 41, Bozkurt'ta 5, Cide'de 18, Çatalzeytin'de 15, Daday'da 54, Devrekani'de 48, Doğanyurt'ta 11, Hanönü'de 12, İnebolu'da 25, Küre'de 31, Pınarbaşı'nda 26, Seydiler ve Şenpazar'da 15'er, Taşköprü'de 6 ve Tosya'da 13 olmak üzere 393 köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'nın ise Taşova, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 46 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma yürütüyor.

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