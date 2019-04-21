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Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 15:50 | Son Güncelleme

Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı

KASTAMONU/AMASYA (AA) - Kastamonu ve Amasya'da kar yağışı etkili oldu.

Kastamonu'nun Abana ilçesinin yüksek kesimleri nisanda yağan karla beyaza büründü.

İl merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolunun Çatalzeytin-Bozkurt yol ayrımında başlayan yağış, 1450 rakımlı Yaralıgöz Geçidi'ne doğru yoğunlaştı. Kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarına zincir takarak yoluna devam etti. Yoldan çıkan araçlar ise Karayolları İnebolu Şube Şefliği ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sürücülerden Altan Erdoğan, AA muhabirine, nisana rağmen kış şartlarının etkisini gösterdiğini belirterek, "İlkbaharı beklerken kışa döndük. Hava sıcaklıkları sıfır dereceye kadar düştü. Köyümüzde ziyaretler yapmak için yola çıktık. Bizi bazı yerlerde sis, bazı yerlerde yoğun kar yağışı karşıladı." dedi.

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının yarından itibaren etkisini kaybedeceği ve hava sıcaklığının mevsim normallerine döneceği belirtildi.

- Amasya

Amasya'da da kar yağışı etkili oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Faruk Aykutlu, ekiplerin, kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı 20 köy yolunda çalışma başlattığını ifade etti. Aykutlu, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldığını bildirdi.

Merzifon ilçesi de nisanda yağan karla beyaza büründü.

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Anahtar Kelimeler:
Abana Amasya kar yağışı KASTAMONU

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