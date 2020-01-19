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  4. Kastamonu ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Kastamonu ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 14:52 | Son Güncelleme

KASTAMONU ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu ve İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU ve İstanbul'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kastamonu ile İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan ve imal eden kişilere yönelik operasyonu düzenledi. İki şehirde belirlenen 8 adrese eş zamanlı düzenlenen baskında, 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 110 gram skunk, 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
İstanbul'da yakalanan şüpheliler de ifadeleri alınmak üzere Kastamonu'ya getirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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