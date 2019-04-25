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Kastamonu yöresel ürünleri İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Kastamonu Yöresel Ürünler Pazarı yarın Bakırköy Botanik Park'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - Kastamonu Yöresel Ürünler Pazarı, 26 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy Botanik Park'ta organik ve doğal ürün seven ziyaretçilerini bekliyor.

Kastamonulular Dayanışma Derneği (KAS-DER) tarafından düzenlenen Kastamonu Yöresel Ürünler Pazarı, Kastamonu yöresine ait gıda, giyim, el sanatları gibi tarihi ve kültürel pek çok ürünü ziyaretçilerinin beğenisine sunacak.

KAS-DER'den yapılan açıklamada pazarda pastırma, Tosya pirinci, Taşköprü sarımsağı, kuyu kebabı, çekme helva, etli ekmek, banduma, bal, tereyağı gibi Kastamonu'ya özgü pek çok lezzet yer alacak.

KAS-DER Genel Başkanı Remzi Şen, tüm İstanbulluları Kastamonu Yöresel Ürünler Pazarına davet etti.

Kastamonu'nun hayranlık duyulacak bir doğası bulunduğunu belirten Şen, "Bu güzel doğanın bizlere armağanı olan yöresel ürünlerimizin kalitesi ve lezzeti artık dünyaca meşhur. Yöresel Ürünler Pazarı'mızda Kastamonu'dan gelen en taze, organik ve lezzetli ürünlerimizi yine İstanbullu vatandaşlarımız ile buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Yöresel Ürünler Pazarı, 26 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında Bakırköy'de bulunan Botanik Park'ta ziyaretçilerini bekliyor.

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Kastamonu Yöresel Ürünler Pazarı

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