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Kastamonu’da 1 hektarlık ormanlık alan yangında zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akılçalman köyü Buzağıveren Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Akılçalman köyü Buzağıveren Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle giderek büyüyen yangına Daday Belediyesi itfaiye ekipleri, Daday Orman İşletme Müdürlüğü, Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ile Araç Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler müdahale etti. Söndürme çalışmalarına köylülerin de destek verdiği orman yangınında ilk belirlemelere göre 1 hektarlık orman arazisi zarar gördü.
Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınabilen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yangına müdahale eden köylülerden Fatih Kılıç, “Yangının nasıl çıktığı tam olarak bilinmiyor. Fakat elektrik direğinden yangının çıkma ihtimali çok yüksek. Buradan geçen bir köylümüz yangını görüyor, nasıl çıktığını görüyor. Bunun üzerine hemen müdahale ediyor. Fakat o sırada rüzgar çok fazla olduğu için yangın büyüyor. Yangında evler kurtarıldı. Fakat yangın, ormanlık alana çok çabuk yayıldı. Ama itfaiye ekiplerimizin, arazözlerimizin, yangın söndürme ekiplerimizin büyük gayretleriyle orman yangını söndürüldü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor” dedi.

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