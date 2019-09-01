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Kastamonu'da 16 gündür kayıp olan kişinin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2019 01:43 | Son Güncelleme

Evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Halil Akbaş'ın cesedine, uçuruma devrilen traktörünün yanında ulaşıldı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 16 gündür kayıp olan kişinin cesedi, devrilen traktörünün yanında bulundu.

İlçeye bağlı Alacık köy yolundan geçen vatandaşlar, uçurumda devrilmiş bir traktör görmeleri üzerine durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma tarafından bölgede yapılan incelemede, devrilen traktörün yakınlarında bulunan cesedin, 16 gündür haber alınamayan Halil Akbaş'a (45) ait olduğu tespit edildi.

Ceset, Azdavay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

- Olay

Azdavay ilçesine bağlı Çamlıbük köyünde ailesiyle yaşayan Halil Akbaş'tan 16 gün önce traktörüyle evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamaması üzerine jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

Dört gün boyunca Azdavay, Pınarbaşı ve Ağlı ilçelerinin çevresinde yapılan aramalarda, sonuç alamayan ekipler aramayı durdurmuştu.

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