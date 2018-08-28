Kastamonu'da 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi yaralayan saldırgan her yerde aranıyor

Gürkan YILMAZ/TOSYA (Kastamonu), (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesindeki kahvede çıkan kavgada, tabancayla 2 kişiyi öldürüp, 1 kişiyi de yaraladıktan sonra kayıplara karışan Hüseyin Ö., her yerde aranıyor. Silahlı kavgada ölen Mehmet Karaoğlu (28) ve Murat Pehlivan'ın (27) cenazeleri, bugün toprağa verilirken, yaralı Volkan Karakoyun'un Kastamonu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi ise sürdürülüyor.
Olay, pazar günü akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvede oturan iki grup arasında, iddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağa taşınarak, kavgaya dönüştü. Bu sırada Hüseyin Ö.'nün tabancasını ateşlemesi sonucu Mehmet Karaoğlu (28), Murat Pehlivan (27) ve Volkan Karakoyun yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Karaoğlu ve Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Karakoyun ise Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.'nün 2 oğlunu gözaltına aldı.
'OĞLUNU BIÇAKLA YARALADILAR' İDDİASI
Hüseyin Ö.'nün, ilçede güreş organizasyonuyla uğraştığı ve eski pehlivan olduğu öğrenildi. Mehmet Karaoğlu ve Murat Pehlivan'ın, geçen yıl, Hüseyin Ö.'nün oğlunu bıçakla yaraladığı ve diğer çocuklarını da sürekli rahatsız ettiği öne sürüldü.
KAVGA ANI KAMERADA
Öte yandan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Mehmet Karaoğlu ile Murat Pehlivan ve yaralanan Volkan Karakoyun'un, Hüseyin Ö. ile kavga ettikleri görülüyor. Bu sırada açılan ateş sonucu ilk olarak Karaoğlu vuruluyor. Pehlivan'ın da vurularak, yere yığılması üzerine saldırıyı gerçekleştiren Hüseyin Ö., olay yerinden kaçıyor.
YAKALANMASI İÇİN GENİŞ ÇAPLI ARAMA
Polis ve jandarma ekipleri, saldırı sonrası kayıplara karışan Hüseyin Ö.'nün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, henüz bir ize rastlanılmadığı belirtildi. Polis tarafından gözaltına alınan Hüseyin Ö.'nün oğulları ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Silahlı kavgada vurularak, yaşamını yitiren Mehmet Karaoğlu ile Murat Pehlivan'ın cenazeleri, bugün defnedildi. Karaoğlu'nun cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Tosya ilçesine bağlı Kuşçular köyünde; Pehlivan'ın cenazesi ise Karabey köyünde toprağa verildi.
Kavgada yaralanan Volkan Karakoyun'un sağlık durumunun iyi olduğu, Kastamonu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.
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