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Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 16:20 | Son Güncelleme

Kastamonu'da 2 metrelik yayın balığı yakalandı

Kastamonu'da bir balıkçıda satışa çıkarılan 2 metre boyundaki 40 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.

Kızılırmak Nehri'nde yakalanan yayın balığı, Kastamonu'daki bir balıkçıda kilogramı 50 liradan satışa sunuldu.

Balıkçı Muhammed Ali Elmacı, AA muhabirine, balığı görenlerin bir daha baktığını belirterek, "Belki görüntüsü korkunç ama etinin lezzeti çok güzeldir. Bir yiyen bir daha yemek ister. O nedenle değerli bir balıktır." dedi.

Tezgahın önünde balığı sergilediklerini anlatan Elmacı, "Gören herkes geliyor, fotoğraf çektiriyor. Bunun lezzetini bilenler gelip alacaktır." ifadelerini kullandı.

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KASTAMONU yayın balığı yayın balığına ilgi

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