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KASTAMONU'DA 20 HEKTAR ALAN KÜL OLDU 2

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 11:50 | Son Güncelleme

(Görüntülü) KASTAMONU'DA 20 HEKTAR ALAN KÜL OLDU 2

(Görüntülü) KASTAMONU'DA 20 HEKTAR ALAN KÜL OLDU 2

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