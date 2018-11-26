"Biz bir kültür ve sanat şehri olma yolunda çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Buna hem yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının artık bir şekilde bu boyutta çalışmalarını sürdürmeleri gerekir. Bununla birlikte turizme yönelik alt ve üst yapı yatırımlarının devam edilmesi, tanıtım çalışmaları, aslında yol alacağımız çok iş var. İlimizde bu serginin düzenlenmiş olmasıyla kültürel mirasımız içerisinde önemli bir yeri olan Türk pulculuğunu burada daha iyi tanımış olacağız."

Asıl işin bundan sonra başlayacağını ifade eden Karadeniz, şunları dile getirdi:

Vedat Tek Kültür Merkezi'ndeki sergide, Türkiye başta olmak üzere Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan pul örnekleri bulunuyor.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında birçok etkinlik yaptıklarını belirterek, "Sonuna yaklaşıyoruz. 18 Aralık'ta güzel bir kapanış töreniyle bu unvanı devredeceğiz. Ben de canıgönülden mektubun devam etmesini istiyorum." dedi.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca da Kastamonu'nun tarihte birçok kahramanlık gösterdiğini söyledi.

PTT Genel Müdürlüğünün dünya çapında bir şirket olma yolunda ilerlediğini ifade eden Karaca, "Bir ülkenin marşı, bayrağı, parası o ülkenin bağımsızlık sembolü ise zaman içerisinde pul da ülkelerin bağımsızlığının bir sembolü olmuştur. Pul bir ülkenin bütün medeniyetinin yansıtıldığı tarihsel olayların, coğrafi ve tabiat varlıklarının, kültürel değerlerin resmedildiği bir süreçtir. Bir sinema filmi şeklindedir." diye konuştu.

Karaca, konuşmasının devamında mektubun ayrı bir yeri olduğunu kaydederek, "İnanıyorum ki duyguların en güzel yansıtılabileceği şeyin tekrar kaleme alıp kağıda dökülüp mektupla bir yerden bir yere gidecek şeylerin nostaljik olarak devam etmesi uzunca bir süre sürecektir. " ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ile Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından açılan sergi 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.

