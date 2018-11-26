HABER

Kastamonu'da "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi" açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 17:49 | Son Güncelleme

Sergide, Türkiye başta olmak üzere Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan pul örnekleri yer aldı - PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca: - "Bir ülkenin marşı, bayrağı, parası o ülkenin bağımsızlık sembolü ise zaman içerisinde pul da ülkelerin bağımsızlığının bir sembolü olmuştur"

Kastamonu'da PTT Genel Müdürlüğü tarafından "2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Pul Sergisi" açıldı.

Vedat Tek Kültür Merkezi'ndeki sergide, Türkiye başta olmak üzere Türkmenistan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan pul örnekleri bulunuyor.

Programda konuşan Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkentliği unvanını 18 Aralık'ta devredeceğini söyledi.

Asıl işin bundan sonra başlayacağını ifade eden Karadeniz, şunları dile getirdi:

"Biz bir kültür ve sanat şehri olma yolunda çalışmalarımızı sürdürmemiz lazım. Buna hem yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, tüm kamu kurum ve kuruluşlarının artık bir şekilde bu boyutta çalışmalarını sürdürmeleri gerekir. Bununla birlikte turizme yönelik alt ve üst yapı yatırımlarının devam edilmesi, tanıtım çalışmaları, aslında yol alacağımız çok iş var. İlimizde bu serginin düzenlenmiş olmasıyla kültürel mirasımız içerisinde önemli bir yeri olan Türk pulculuğunu burada daha iyi tanımış olacağız."

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti kapsamında birçok etkinlik yaptıklarını belirterek, "Sonuna yaklaşıyoruz. 18 Aralık'ta güzel bir kapanış töreniyle bu unvanı devredeceğiz. Ben de canıgönülden mektubun devam etmesini istiyorum." dedi.

PTT AŞ Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca da Kastamonu'nun tarihte birçok kahramanlık gösterdiğini söyledi.

PTT Genel Müdürlüğünün dünya çapında bir şirket olma yolunda ilerlediğini ifade eden Karaca, "Bir ülkenin marşı, bayrağı, parası o ülkenin bağımsızlık sembolü ise zaman içerisinde pul da ülkelerin bağımsızlığının bir sembolü olmuştur. Pul bir ülkenin bütün medeniyetinin yansıtıldığı tarihsel olayların, coğrafi ve tabiat varlıklarının, kültürel değerlerin resmedildiği bir süreçtir. Bir sinema filmi şeklindedir." diye konuştu.

Karaca, konuşmasının devamında mektubun ayrı bir yeri olduğunu kaydederek, "İnanıyorum ki duyguların en güzel yansıtılabileceği şeyin tekrar kaleme alıp kağıda dökülüp mektupla bir yerden bir yere gidecek şeylerin nostaljik olarak devam etmesi uzunca bir süre sürecektir. " ifadesini kullandı.

Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ile Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ve vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından açılan sergi 30 Kasım'a kadar gezilebilecek.

PARTNERHayalet uçak ilk kez görüntülendi!Hayalet uçak ilk kez görüntülendi!
Şehit cenazeleri Adli Tıp'tan alındıŞehit cenazeleri Adli Tıp'tan alındı
Şehidimizin ismi ve memleketi belli olduŞehidimizin ismi ve memleketi belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KASTAMONU Pul sergisi Türk Dünyası Kültür Başkenti

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Dikkat çeken açıklama: Hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.