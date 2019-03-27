Kastamonu'da 291 bin 931 seçmen oy kullanacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da 291 bin 931

seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek.

Bin 663 sandığın kurulacağı Kastamonu'da belediye başkanı, ilçe belediye başkanları, il genel meclis ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Kastamonulular, 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 13 bin 988 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kastamonu'da 291 bin 931 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Kastamonu'da, 2014'te yapılan yerel seçimlere göre bu seçimde seçmen sayısı da kurulacak sandık sayısı da arttı.

Seçmen sayısı 13 bin 988 artan kentte bir önceki seçimde bin 651 olan sandık sayısı da bin 663'e yükseldi.

- En fazla seçmen merkezde

Kastamonu'da en fazla seçmen ve sandığın yer aldığı yer ise merkez. 101 bin 667 kayıtlı seçmenin bulunduğu merkezde 423 sandık kurulacak.

Kastamonu merkezden sonra ikinci sırada 141 sandık ve 32 bin 136 seçmen ile Tosya, üçüncü sırada da 173 sandık ve 31 bin 202 seçmenle Taşköprü geliyor.