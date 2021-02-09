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  4. Kastamonu’da 3 ev ve ormanlık alanı kül eden yangın sürüyor

Kastamonu’da 3 ev ve ormanlık alanı kül eden yangın sürüyor

09.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun Abana ileçesinde gece saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 3 ev ve ormanlık alan yandı.

Kastamonu’nun Abana ileçesinde gece saatlerinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangında 3 ev ve ormanlık alan yandı. 2 köyün tedbir amacıyla boşaltıldığı yangında söndürme çalışmaları devam ederken 3 köyün de boşaltılma ihtimali olduğu öğrenildi
Edinilen bilgiye göre gece saat 02.00 sıralarında Abana ilçesi Çayırcık Mahallesi’nde aniden çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle enerji nakil hatlarına sıçradı. Nakil hatlarındaki kısa devre sonucu çevreye sıçrayan yangında arkların tutuşturması sonucu ormanlık alan ve evler tutuştu. Halen devam eden Hacıveli Mahallesi’ne de sıçrayan yangında ilk belirlemelere göre 3 ev tamamen yandığı belirlendi. Yangına Abana, Bozkurt Çatalzeytin Türkeli İnebolu ilçelerinden gelen çok sayıda itfaiye ve Orman İşletmeye ait arazözler müdahalelerini sürdürürken yangını kontrol altına alma çalışmaları ise sürüyor.
Can kaybının yaşanmadığı yangında 2 mahalledeki evler boşaltılırken, yangının sıçrama ihtimali bulunan Çampınar, Kadıyusuf ve Yeşilyuva köylerinin de tedbir amaçlı boşaltılabileceği öğrenildi.

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