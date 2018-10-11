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Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili yargılanan kamyon sürücüsüne beraat

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 17:22 | Son Güncelleme

 KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, geçen yıl meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç hakkında, kusurlu olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.  Kaza, geçen yılın Mayıs ayında, Tosya'da D- 100 yolunda meydana geldi.

Kastamonu'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili yargılanan kamyon sürücüsüne beraat

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA) - KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde, geçen yıl meydana gelen, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili tutuksuz yargılanan kamyon sürücüsü Ahmet Tunç hakkında, kusurlu olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.
Kaza, geçen yılın Mayıs ayında, Tosya'da D- 100 yolunda meydana geldi. Kavşağa doğru hızla gelen Mustafa Soyanıt yönetimindeki 41 PR 155 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Ahmet Tunç'un kullandığı 38 SP 275 plakalı kargo şirketine ait kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Soyanıt ile eşi Zülfiye Soyanıt ve Temel Odabaş yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kamyon sürücüsü Ahmet Tunç hakkında, Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Tunç katılmadı. Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Ahmet Tunç'un, kazada kusurlu olmadığına kanaat getirip, beraat kararı verdi.

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