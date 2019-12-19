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Kastamonu’da 41 şişe sahte içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 15:11 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenledi.

Kastamonu’da 41 şişe sahte içkiyle yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyonda, iki şahıstan 41 şişe sahte içki ile 5 litre etil alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yılbaşı öncesinde kaçak içki satışı ve imalatı yapan iş yeri ve şahıslara yönelik Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramada 2 şahıstan toplamda 41 şişe sahte içki ve 5 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler ekiplerce gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce, kaçak ve sahte içki satışı yapan şahısların tespitine yönelik çalışmaların en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

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