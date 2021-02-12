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Kastamonu’da 4.5 büyüklüğünde deprem

12.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Merkez üssü Kastamonu’nun Karamukmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Kastamonu’nun Karamukmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi yaşayan Karamukmolla Köyü Muhtarı İlhan Kanaat, deprem sırasında çok korktuklarını belirterek, yaklaşık 1 dakika süren deprem sonrası herhangi bir sıkıntının olmadığını kaydetti.
AFAD verilerine göre merkez üssü Kastamonu’nun Karamukmolla Köyü olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremi özellikle sabah namazına kalkan ve işe gitmek için ayakta olan vatandaşlar hissetti. Bazı vatandaşlar ise uykuda yakalandıkları deprem nedeniyle korkarak evlerini terk etti. Hasarın meydana gelip gelmediği yönünde çalışmalar sürürken, jandarma ve AFAD ekipleri, depremin merkez üssü olan Karamukmolla köyüne gelerek Köy Muhtarı İlhan Kanaat’tan bilgiler aldı. Ayrıca jandarma ekipleri, çevre köylerde de incelemelerini sürdürüyor.
Karamukmolla Köyü Muhtarı İlhan Kanaat, sabah saatlerinde depremin olduğunu belirterek, “Bir hayli sallandık ama Allah’a şükür köyümüzde şu an için bir sıkıntı yok. Göçen yıkılan bir evimiz yok. Deprem olurken korktuk, dışarıya çıktık, anlamaya çalıştık. Daha sonra mahallelerimizi kontrol ettik, şükür şu an bir sıkıntımız yok. Çevre köylerimizle de yaptığımız görüşmelerde şimdiye kadar bir sıkıntı duymadık. Deprem sırasında bir hayli gürültü hissettik. Evimiz sallandı, tam ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama bizlere yaklaşık 1 dakika falan geldi. Ben, sabah namaza kalkmıştım, o esnada duydum depremi” dedi.

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