Kastamonu’da 5 ayrı adresten çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, 4 ayrı ikamet ve 1 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen 3 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu’da il merkezinde 4 ayrı ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada toplamda 278 parça tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş, takı ve tarihi obje, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 81 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 4 adet 7.62 mm av tüfeği fişeği, 3 adet boş şarjör ve 1 adet detektör ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, olayla ilgili olduğu düşünülen 3 şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

