HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da 5 ayrı adresten çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kastamonu’da 5 ayrı adresten çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 16:35 | Son Güncelleme

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, 4 ayrı ikamet ve 1 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Kastamonu’da 5 ayrı adresten çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü görevlilerince, 4 ayrı ikamet ve 1 iş yerine yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu düşünülen 3 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince Kastamonu’da il merkezinde 4 ayrı ikamet ve 1 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramada toplamda 278 parça tarihi eser niteliği taşıyan değerli taş, takı ve tarihi obje, 2 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 81 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 4 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 4 adet 7.62 mm av tüfeği fişeği, 3 adet boş şarjör ve 1 adet detektör ele geçirildi.
Operasyon sonucunda, olayla ilgili olduğu düşünülen 3 şüpheli şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında adli işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı Depremden 102 saat sonra bir kedi kurtarıldı
'Haraç çetesi' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var'Haraç çetesi' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?MHRS ile hastane randevusu nasıl alınıyor?
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
ABD'de seçim sonuçları iki eyaletin ardından belli olacak!
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Diğer Haberler
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda korkutan görüntü!
İstanbul'da korkutan görüntü! Kolonlar endişe yarattı
Eski Karşıyakalı futbolcu Tahirler, enkazda annesiyle sarılı halde bulunmuş
Acı detay ortaya çıktı: Annesine sarılı halde bulundu
İstanbul merkezli haraç çetesi operasyonu: 24 gözaltı
'Haraç çetesi' operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Bursa'nın en yaşlısı... 109 yaşında koronavirüsü yendi
109 yaşında koronavirüsü yendi
Rıza Bey Apartmanı'nın İzmir depremindeki yıkılma anı ortaya çıktı
Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı ortaya çıktı
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 3 büyüklüğünde deprem
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.