Kastamonu’da 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle karantinaya alındı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde 5 kişinin pozitif çıktığı mahalle, salgının kontrol altına alınabilmesi için 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Sırakonak Köyü Güneyli Mahallesi’nde 5 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği Sırakonak köyü Güneyli Mahallesi, 4 Mart 2021 yılı itibariyle 10 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararının ardından jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını kontrol altına alarak giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

