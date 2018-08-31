Kastamonu'da 60 yıllık şapkalar müzeye bağışlandı

Kastamonu'da 60 yıl önce yapılanların da aralarında yer aldığı 20 şapka, Kastamonu Şapka Müzesi'ne bağışlandı.

Ankara'da yaşayan Şaduman Altuğ'un 1958 yılında katıldığı akşam sanat kursunda yapılanların da aralarında yer aldığı 13 şapka, kızı tarafından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Bölümü Dr. Öğr. Üyesi ve Kastamonu Şapka Müzesi gönüllü danışmanı Lale Özder'e verildi.

Özder, bakımını yaptığı şapkaları Kastamonu Şapka Müzesi'ne bağışladı.

Özder, AA muhabirine, 10 yıldır şapka inkılabı dolayısıyla her yıl 23 Ağustos'ta Kastamonu'ya geldiğini söyledi.

Şapkalar üzerine çalışmalar yaptığını belirten Özder, "Ankara'da eski şapkaları ne yapacağız diye düşünenler beni buluyor. Şapkalarla ilgili bir konu olursa arkadaşlar bana yönlendiriyor. Gelenler genelde eski ve katlanmış şekilde oluyor. Bunları alıyorum, kalıba koyup bakımını, ütüsünü yapıyor ve sergilenecek hale getiriyorum. Bu şapkaları daha sonra müzeye hediye ediyorum." diye konuştu.

Birkaç ay önce 13 şapkanın kendisine getirildiğini anlatan Özder, şöyle devam etti: