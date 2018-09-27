Kastamonu'da 8 ev ve 1 ahır yandı

Gürkan YILMAZ/KÜRE (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Küre ilçesinde çıkan yangında 8 ev ve 1 ahır kullanılmaz hale geldi. Olay, sabah saatlerinde Küre'ye bağlı İğdir köyü Curalar Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde yaşayan Mehmet Güner'e ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek birbirine bitişik 7 ev ile bir ahıra sıçradı. Paniğe neden olan yangın sonrası köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına Küre, İnebolu, Devrekani, Seydiler ilçe belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüklerine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, evler kullanılmaz hale geldi. Ölen ve yaralanın olmadığı yangında kullanılmaz hale gelen 5 evin, yazın köylerine gelen ve İstanbul'da yaşayan ailelere ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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