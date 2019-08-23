Kastamonu’da 8 gündür aranan şahıs bulunamadı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde Çamlıbük köyünde 8 gün önce kaybolan Halil Akbaş için başlatılan aramalardan halen sonuç alınamadı.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay’da Çamlıbük köyünde ikamet eden 45 yaşındaki Halil Akbaş, 16 Ağustos Cuma günü çıktığı evine bir daha dönmedi. Traktörü ile köyden ayrılan Halil Akbaş, en son Azdavay ilçe merkezinde görüldü. Kayıp ihbarı üzerine Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri tarafından köylülerle birlikte arama kurtarma çalışması başlatıldı. 8 gündür kayıp olarak aranan Halil Akbaş’tan halen bir haber alınamadı.



