HABER

Kastamonu'da 9 ev, 1 ahır yandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

KASTAMONU'nun Araç ilçesindeki Köklüdere köyünde meydana gelen yangında 9 ev ve 1 ahır kül oldu.

Kastamonu'da 9 ev, 1 ahır yandı (2)

Gürkan YILMAZ/ ARAÇ (Kastamonu) (DHA) - KASTAMONU'nun Araç ilçesindeki Köklüdere köyünde meydana gelen yangında 9 ev ve 1 ahır kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangın belediye ve orman itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangında alevler bitişikteki evlere de sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen mahalle bir anda alev topuna dönüştü. İhbar üzerine Araç Belediyesi ile ilçe Orman itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Ekiplerin müdüheleleri sonrası köydeki yangın kontrol, ormanlık alana sıçramadan altına alınırken, 9 ev ile 1 ağır tamamen kül oldu. Yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.
KAYMAKAM GÖRMÜŞ: 9 EV VE 1 AHIR YANDI
Araç ilçe Kaymakamı Mustafa Görmüş yaptığı açıklamada, yangının henüz belirlenemeyen bir evden başladığını, çıkış sebebinin yapılacak incelemeler sonrası belli olacağını belirterek, "Akşam saatlerinde başlayan yangın sonrası 9 ev ve 1 ahır yandı. Yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kastamonu'da 9 ev, 1 ahır yandı (2)

PARTNERKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadınKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın
Pompalı tüfekle intihar ettiPompalı tüfekle intihar etti
Konya'da felaketin eşiğinden dönüldüKonya'da felaketin eşiğinden dönüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

ÖZET | Akhisarspor 3 - 0 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 6. hafta puan durumu)

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Meteoroloji duyurdu: Salı gününden itibaren kutup soğukları geliyor

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

Behzat Uygur'u Songül Karlı'nın eski eşi sandılar

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

530 dolarlık eskitilmiş ayakkabı sosyal medyayı salladı: Fakirlikle alay ediliyor!

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Gerilim zirvede! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

İntihar girişimi şova dönüştü

İntihar girişimi şova dönüştü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

Konya'da felaketin eşiğinden dönüldü

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Kahramanmaraş’ta katliam! Çocuklarının gözü önünde kurşun yağdırdı

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

Akın akın geldiler! Havadan görüntülendi

Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

Eski eşini yastıkla boğdu! İfadesi kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.