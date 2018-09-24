Kastamonu'da 9 ev ve 6 ahırın yandığı köyde hasar tespiti

Gürkan YILMAZ/ARAÇ (Kastamonu), (DHA)- KASTAMONU'nun Araç ilçesinde 9 ev ve 6 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın kontrol altına alınırken, hasar tespit çalışmalarına da başlandı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Ali Aykanat'ın evinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede çevredeki evlere sıçradı. Köy halkının haber verilmesi üzerine yangına Araç, İhsangazi, Devrekani, Daday, Çankırı Bayramören ve Kurşunlu Belediyesi itfaiyeleri ile Kastamonu, Araç, Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ve Kastamonu Özel İdaresi ekipleri müdahale etti.

Sabah saatlerine doğru güçlükle kontrol altına alınan yangında Ali Aykanat, İsmiye Boyacı, Mustafa Boyacı, Bilal Aykanat, Hamdi Aykanat ve Mehmet Boyacı'nın evleri ile ahırları yandı. Yangında Ali Aykanat'a ait 2 keçi ile Mustafa Boyacı'ya ait 1 eşek telef oldu.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz sabah saatlerinde ilgili kurum müdürleri ile birlikte yangın bölgesinde incelemelerde bulundu. Vali Karadeniz yangından zarar gören ailelere devlet olarak en kısa sürede yardım edileceğini belirtirken olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yangın nedeniyle Kastamonu Kızılay Şubesi’de köylülere yatak, battaniye, çadır ve gıda yardımında bulundu.