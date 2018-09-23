Kastamonu'da 9 ev yandı (1)

Gürkan YILMAZ / ARAÇ (Kastamonu) (DHA) - KASTAMONU'da meydana gelen yangında 8 ev yandı.
Yangın akşam saatlerinde Araç ilçesine bağlı Köklüdere köyünde meydana geldi. Bir evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, bitişikteki ahşap ve kerpiç evlere sıçradı. Köylülerin müdahalesine rağmen kısa sürede mahalledeki evler yangın topquna dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Araç Belediyesi ile İlçe Orman İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İlk bilgilere göre can kaybı ve yaralananın olmadığı yangınla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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