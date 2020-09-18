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Kastamonu’da ağaçlık alanda çıkan yangın 3 saatte söndürülebildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 00:50 | Son Güncelleme

Kastamonu’da ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte söndürülebildi.

Kastamonu’da ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından 3 saatte söndürülebildi. Bölgede yaşayan vatandaşlar 5 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü yangının piknikçilerin yaktığı ateşten çıktığını iddia etti.

Yangın, Kastamonu Daday Karayolu Germeçtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevleri gören bölgedeki köy sakinleri ellerine aldıkları kazma, küreklerle alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının rüzgarın etkisi ile büyüdüğünü gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaklaşık 5 dönümlük ağaçlık alanın zarar gördüğü belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatırken, bölgede yaşayan vatandaşlar ise yangının piknikçilerin söndürmeden bırakıp gittikleri ateşten kaynaklandığını iddia etti. Alevleri görünce hemen müdahale etmeye çalıştıklarını ifade eden Ziya Demirci isimli vatandaş, "Buralara sürekli piknik yapmaya geliyorlar. Ondan dolayı yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Biz buraya geldik. Ekiplere haber verdik. Yangına ilk biz müdahale ettik. Kazma küreklerle yangını söndürmeye çalıştık" dedi.

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