HABER

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 23:17 | Son Güncelleme

Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi öldü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.

Akkaya Köyü Emirler Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Ahmet Tutar (55) düştü.

Ağır yaralanan Tutar, ambulansla kaldırıldığı İhsangazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERMenemenci KariusMenemenci Karius
İzmir'de 'Otomobilsiz Kent Günü'İzmir'de 'Otomobilsiz Kent Günü'
Emine Erdoğan Bezmialem Valide Sultan söyleşine katıldıEmine Erdoğan Bezmialem Valide Sultan söyleşine katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağaçtan düşme düşen kişi öldü İhsangazi ilçesi KASTAMONU

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Diğer Haberler
'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

'Oğluna pantolon alamayan baba' ile ilgili yeni açıklama

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Bilal Erdoğan ailelere böyle seslendi: Kaç tanemiz at binebiliyor?

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Kars'ta kaybolan küçük çocuk bulundu!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.