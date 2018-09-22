Kastamonu'da ağaçtan düşen kişi öldü

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ceviz ağacından düşen kişi yaşamını yitirdi.
Akkaya Köyü Emirler Mahallesi'nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Ahmet Tutar (55) düştü.
Ağır yaralanan Tutar, ambulansla kaldırıldığı İhsangazi Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Rehber öğretmenin şüphesi, 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ortaya çıkardı
Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri
İngiliz prensinin zor anları! Müslüman kadınla selamlaşırken...
Türkiye'de cezaevlerinde kaç kişi var? MHP'nin af yasasıyla kaç kişi cezaevinden çıkacak?
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı
MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz
Twitter'dan korkutan açıklama: Virüs tespit edildi