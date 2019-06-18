Kastamonu’da akrabalar arasında silahlı kavga: 1 ölü

Kastamonu’da iki akraba arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsfendiyar Mahallesi Güğümcü Sokak’taki bir apartmanda İlkan Türkmenoğlu (34) ile akrabası H.S. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. H.S.’nin yanında bulunan tabancayla İlkan Türkmenoğlu’na ateş ettiği iddia edildi. Kurşunların isabet ettiği İlkan Türkmenoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak incelemede bulundu. İlkan Türkmenoğlu’nun cenazesi Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayın ardından H.S. polise teslim oldu.

