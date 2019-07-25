Kastamonu’da alacak verecek kavgası: 1 ölü

Kastamonu’da ormanlık alanda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan Hüsnü K. ile Fikri Akçaosmanoğlu (63) Kastamonu-Ankara karayolu Ümit köyü mevkiinde bulunan ormanlık alanda buluştu. Bir süre sonra aralarında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iddialara göre sinirlerine hakim olamayan Hüsnü K, aracında bulundurduğu av tüfeği ile Fikri Akçaosmanoğlu’na ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Fikri Akçaosmanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevreden geçen sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli Hüsnü K’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

