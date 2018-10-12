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Kastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 11:58 | Son Güncelleme

  AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü, dolu yağışından etkilenen ticari ve kaskosu bulunmayan araç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan müracaatlarla ilgili, "Hanede kişi başı aylık gelirin 483,64 TL’yi geçmesi durumunda başvurunuz değerlendirilemeyecek" mesajı gönderdi.

Kastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü, dolu yağışından etkilenen ticari ve kaskosu bulunmayan araç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan müracaatlarla ilgili, "Hanede kişi başı aylık gelirin 483,64 TL’yi geçmesi durumunda başvurunuz değerlendirilemeyecek" mesajı gönderdi.
Kastamonu kent merkezinde 13 Eylül tarihinde meydana gelen ve 4 bin 782 ev ile 10 binin üzerinde aracın zarar gördüğü dolu felaketi nedeniyle AFAD Kastamonu İl Müdürlüğü’nden araç sahiplerinin telefonlarına mesaj gönderildi. Ticari araçlar ve kaskosu bulunmayan araç sahiplerine aylık gelir şartının arandığı belirtilen şu mesaj iletildi:
"İlimizde meydana gelen dolu yağışı sebebiyle AFAD Müdürlüğü'ne araç hasarı başvurunuz üzerine; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na, ticari araçlar ve kaskolu araçlar haricinde, araç ruhsat sahiplerinin bizzat başvuru yapması, ancak başvurular 3294 sayılı Vakıf mevzuatı doğrultusunda değerlendirileceğinden, hanede kişi başı aylık gelirinizin 483,64 TL’yi geçmesi durumunda başvurunuz değerlendirilemeyecek olup ödeme yapılamayacaktır."

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Kastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartıKastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartıKastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartıKastamonu'da araçlardaki dolu zararı için aylık gelir şartı

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