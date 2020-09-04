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Kastamonu’da aynı noktada iki ev yanarak kullanılamaz hale geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:16 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aynı mahallede bulunan iki ev, peş peşe çıkan yangın sonrasında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Cici Mahallesi’nde İsa Kara’ya ait evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde aynı mahallede bulunan iki ev, peş peşe çıkan yangın sonrasında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Cici Mahallesi’nde İsa Kara’ya ait evde henüz belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarında etkisiyle bir anda büyüyen alevler, evin tamamını sardı. Mahalle sakinlerinin ihbarı sonrası, yangın yerine Cide Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonunda yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Bu yangının ardından bir süre sonra yine Cide’de Cici Mahallesi’nde yanan evin yanında bulunan bir evde daha yangın çıktı.
Cide’de Cici Mahallesi’nde Osman Kara’ya ait olan iki katlı ahşap evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ihbarın ardından Cide Belediyesi itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi. Rüzgarında etkisiyle evin tamamını saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonrası kontrol altına alınabildi. Yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinleri, Osman Kara’nın sahibi olduğu evin dünkü yanan evden kalan közlerin kıvılcım yapması sonucu çıktığını iddia etti. Yanan evde kimsenin yaşamaması olası bir facianın önüne geçti. Her iki evde çıkan yangınla ilgili emniyet güçleri, inceleme başlattı.

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