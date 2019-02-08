Kastamonu’da batan teknede ölen balıkçılar defnedildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Taşburun köyü açıklarında Çarşamba günü batan balıkçı teknesinde hayatını kaybeden Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara’nın cenazeleri toprağa verildi.
Özlüce Köyü Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazına katılan İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, aile yakınlarına başsağlığı diledi. Kaymakam Atasoy’un yanı sıra cenaze namazına çevre il ve ilçelerden çok sayıda kişi katıldı. Cami avlusuna sığmayan kalabalık caminin dışına kadar taştı. İnebolu Müftüsü Abdullah Bora helallik alınmasının ardından Murat Azaklıoğlu ve Hayati Kara’nın cenaze namazlarını kıldırdı. Namazın ardından Hayati Kara, Özlüce Köyü’ne, Murat Azaklıoğlu ise Yunus Köyü’ndeki aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.
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