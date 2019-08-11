HABER

Kastamonu'da bayramın tadı "çekme helva"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Kastamonu'da çekme helva üreten iş yerleri, Kurban Bayramı dolayısıyla artan talebi karşılayabilmek için yoğun mesai yaptı - Ustabaşı Hüseyin Karakaya: - "Kastamonu'nun bayram şekeri çekme helvasıdır"

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da yüzyıllardır yapımı sürdürülen, "saray tatlısı" olarak da bilinen "çekme helva"nın üretimini yapan iş yerleri, Kurban Bayramı dolayısıyla artan talebi karşılayabilmek için yoğun çalıştı.

Kentte bir kültür haline çekme helva, bayramların vazgeçilmez tatları arasında yer alıyor.

Üreticiler, Kurban Bayramı dolayısıyla artan talebi karşılamak ve damakları tatlandırmak için fazla mesai yapıyor.

Çekme helva üreten iş yerinde çalışan ustabaşı Hüseyin Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle bayramlarda çekme helvaya ilginin daha da artığını belirtti.

Bayram dolayısıyla mesai saatlerini uzattıklarını anlatan Karakaya, "Akşam geç saatlere kadar çalışıyoruz. Bayramda işlerimiz yoğun. Çekme helvaya talep çok. Üretim normale göre ikiye katlıyor." dedi.

Çekme helva ürettikleri imalathanenin herkese açık olduğunu ifade eden Karakaya, şöyle devam etti:

"Kastamonu'ya gelen misafirlerimize taze taze helva yapıp satışını yapıyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimiz canlı canlı helva çekimini izliyorlar. Çekme helvanın ismi çekmekten geliyor. Çeke katlaya, çeke katlaya çekme helvayı yapıyoruz. Sade, fıstıklı, çikolatalı, fındıklı gibi çeşitli şekillerde üretiliyor. Kastamonu'da her yerde çekme helva ikram ediliyor. Çekme helva Kastamonu ile özdeşleşmiş bir üründür. Kastamonu'nun bayram şekeri çekme helvasıdır."

Çekme helvanın Osmanlı'dan gelen bir tatlı olduğunu ifade eden Karakaya, helvanın Kastamonu'da uzun yıllardır yapımının devam ettiğini aktardı.

Karakaya, çekme helvanın yapımını şöyle anlattı:

"Un, yağ ve şeker bakır kazanlarda suyla 165 derecede kaynatılıyor. Kıvamı gelen şeker mermer tezgaha soğuması için alınıyor. Şeker 10-15 dakika soğutuluyor, daha sonra kayışlama makinesinde kayışlanıyor. Şeker burada beyazlatılıyor. Tekrar mermere getiriliyor. Paletli makinede unla yağı pişiriyoruz, ismine 'meyane' diyoruz, bu 4-5 saat boyunca pişiriliyor. Pişen meyane tepsiye getiriliyor. Beyazlatılan şeker halka şeklinde meyanenin ortasına konuluyor. Bunu makine yardımıyla katlıyoruz. Tel tel çekme helvası oluşuyor. Daha sonra toz haline getirilip terazide tartıp pres makinesinde küp şekli veriliyor."

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Acemi kasaplar hastanelere akın ettiAcemi kasaplar hastanelere akın etti
Rize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattıRize’de kaçan boğalar zor anlar yaşattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çekme helva KASTAMONU kurban bayramı

En Çok Okunan Haberler

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Niğde için bayram namazı saati kaç?

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Babasını trans bireyle basıp öldürmüştü! Ayrıntılar ortaya çıktı

Babasını trans bireyin evinde öldürmüştü! Yeni gelişme

Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.