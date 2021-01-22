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Kastamonu’da benzin istasyonunun yanında korkutan yangın

22.01.2021 18:07 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da benzin istasyonunun yanında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Kastamonu’da benzin istasyonunun yanında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 6 iş yerinin bağlı olduğu çatı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, eski sanayi sitesindeki 6 iş yerinin bağlı olduğu çatıda meydana geldi. Yanıcı maddeler sebebiyle yangın çıkan çatıda, alevler kısa sürede etrafı kapladı. İhbar üzerine yangına Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının hemen bitişiğinde bulunan benzin istasyonunun yanında çıkması, çevrede büyük paniğe sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını diğer iş yerlerine ve benzin istasyonuna sıçramadan söndürerek kontrol altına aldı. İş yerlerinde maddi hasar oluşurken, çatı ise kullanılamaz hale geldi.
Zaman zaman patlamalarında yaşandığı yangında olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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