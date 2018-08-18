Kastamonu'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kastamonu'da meydana gelen bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Kuzeykent Mahallesi'nde A.T. ile evine gittiği arkadaşı Deniz Şenoğlu (43) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.T, ekmek bıçağı ile Şenoğlu'nu yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Şenoğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.T. ise güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

