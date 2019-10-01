HABER

Kastamonu'da bir ayda 50 kişi ceviz ağacından düşerek yaralandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.10.2019 15:16 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, geçen eylül ayında 50 kişinin ceviz ağacından düşüp yaralanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bildirildi.

Kastamonu'da bir ayda 50 kişi ceviz ağacından düşerek yaralandı

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, geçen eylül ayında 50 kişinin ceviz ağacından düşüp yaralanarak, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne başvurduğu bildirildi.
Kentte ceviz hasadının başlaması ile birlikte ağaçtan düşerek yaralananların sayısında artış yaşandı. Son bir ayda, Kastamonu Devlet Hastanesi'ne ağaçtan düşerek yaralanan 50 kişinin başvurduğu öğrenildi. Yaralılarından bazılarının taburcu edildiği, bazılarının ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Kastamonu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Veysel Garani Soylu ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Tarık Yağcı, ceviz ve kestane hasadına katılacak vatandaşları uyardı. Ceviz ağacından düşerek yaralanmalar sonucunda beyin travması, göğüs travması, akciğer travması, kalça ve bel kırıklarının meydana gelebileceğini söyleyen Soylu, yaralanma vakalarındaki yaş gruplarının 70-80 arasında olduğunu belirtti. Soylu, "Bu yaş gruplarındaki vatandaşlarımız ceviz ağaçlarına güvenlik önlemi almadan çıkmamalılar. Ceviz ağacı kaygan bir yüzeye sahip, bu nedenle güvenlik önlemi alınmadan yapılmaya çalışılan hasat sonucunda ölümcül kazalar meydana gelebilir. Hastalarımızın, farklı servislerde tedavilerine devam ediliyor. 5 hastamız hala yoğun bakımda tedavi altında" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası
Farkındalık oluştu: Meme kanserinde erken tanı ölümleri azalttıFarkındalık oluştu: Meme kanserinde erken tanı ölümleri azalttı
Ödüller engelsiz bir hayat için verildiÖdüller engelsiz bir hayat için verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 731 milyon lira iyileştirme sağlandı

Bakan duyurdu! 731 milyon liralık iyileştirme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.