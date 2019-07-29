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Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.07.2019 05:21 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun merkeze bağlı Bozoğlak köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Bozoğlak köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Ahmet Yamakoğlu’na ait iki katlı evde yangın çıktı.

Kastamonu’nun merkeze bağlı Bozoğlak köyünde çıkan yangında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Bozoğlak köyünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Ahmet Yamakoğlu’na ait iki katlı evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğinde bulunan samanlık ve ambara da sıçradı. İhbar üzerine yangın yerine Taşköprü Belediyesi, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Şeker Fabrikasına ait itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Köylülerinde yardım ettiği yangın söndürme çalışmalarında bir ev, bir samanlık ve bir ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları ise halen devam ediyor.

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi

Kastamonu’da bir ev yangında kullanılamaz hale geldi
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