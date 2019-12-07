Kastamonu'da bir kadının kredi kartı bilgilerini çalan dolandırıcılar, alışveriş yapıp, bağışta bulundu

BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da bulunan bir kadının cep telefonuna gönderdikleri virüsle mobil bankacılık bilgilerine ulaşan dolandırıcıların, kredi kartıyla alışveriş yapıp, bir kuruma da bağışta bulundukları ortaya çıktı.

Yaşadığı Kahramanmaraş'tan yeğenini ziyaret etmek etmek amacıyla Kastamonu'ya gelen 60 yaşındaki Asiye Olcay Bülbül'ün cep telefonunda bir süre önce "donma" sorunu yaşamaya başladı. Telefonunda yüklemediği bir uygulama gören ancak bunu bütün uğraşlarına rağmen silemeyen Bülbül, bir süre sonra cihazını kullanamaz hale geldi.

Bülbül, gelen arama olmasına rağmen cep telefonunu açmayı başaramadı.

Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dolandırıldığım tarihten bir iki gün önce mobil bankacılığa giriş yapamadım. Uygulamayı durdurduklarını düşündüm." dedi.

Dolandırıldığı gün kendisine bankadan ulaşılmaya çalışıldığını ancak telefonu kilitlendiği için cevap veremediğini anlatan Bülbül, "Ne birini arayabildim ne gelen aramayı açabildim. Bankadan kızımın numarasını bulup onu aramışlar. Kızım da yeğenim aracılığıyla bana ulaştı. 'Anne kartından harcama yapılıyormuş, haberin var mı?' diye sordu. Ben de 'Hayır haberim yok' dedim." ifadelerini kullandı.