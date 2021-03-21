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Kastamonu’da bir kişi sobadan sızan gazdan hayatını kaybetti

21.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmoroksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Ayvalı köyünde yaşayan Ahmet Acar’dan (56) çocukları bir süre haber alamadı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmoroksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Aşağı Ayvalı köyünde yaşayan Ahmet Acar’dan (56) çocukları bir süre haber alamadı. Kastamonu’dan Ayvalı köyüne giden Acar’ın çocukları, kapıyı açtıklarında babalarının yerde yattığını gördü. Olay sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Ahmet Acar’ın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri ekipleri ise inceleme yaptı. Acar’ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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