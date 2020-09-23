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Kastamonu’da bir köy daha karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 21:12 | Son Güncelleme

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyü, 20’den fazla ikamette korona virüs vaka sayısının hızla artış göstermesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan Taşköprü’nün Yavuç köyüne giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Yavuç köyü, 20’den fazla ikamette korona virüs vaka sayısının hızla artış göstermesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alınan Taşköprü’nün Yavuç köyüne giriş ve çıkışlar yasaklandı. Yavuç köyüne gerekli durumlarda tek noktadan giriş yapılabileceği, jandarma ekiplerinin de 24 saat esasına göre nöbet tutacağı açıklandı.
Öte yandan bugün Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyü de vaka sayısının hızla artış göstermesi üzerine 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı.

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