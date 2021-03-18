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Kastamonu’da bir köy karantinaya alındı

18.03.2021 22:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında merkez Bükköy Üyük mevkiinde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina uygulanacağını açıkladı.Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla merkez ilçesi Bükköy Üyük mevkiinde korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 18 Mart tarihi itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Kastamonu Valiliği, korona virüs tedbirleri kapsamında merkez Bükköy Üyük mevkiinde salgının kontrol altına alınabilmesi için karantina uygulanacağını açıkladı.
Kastamonu İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği, halk sağlığını korumak ve korona virüs salgınının kontrolü amacıyla merkez ilçesi Bükköy Üyük mevkiinde korona virüs salgınının kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla; giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 18 Mart tarihi itibariyle ikinci bir karara kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı. Ayrıca ekiplerce gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildi.
İl Hıfzıssıhha Kararında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirlere vatandaşların uyması istendi.

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