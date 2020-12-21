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Kastamonu’da Bonzai maddesi ele geçirildi

21.12.2020 17:45 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’da Bonzai maddesi ele geçirildi

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 485,03 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 485,03 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyetleri Kapsamında Kastamonu’da gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, şahsa ait bavulun içerinde 485,03 gram Bonzai maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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