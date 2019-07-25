Kastamonu'da borç-alacak kavgasında arkadaşını öldürdü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da Fikri Akçaosmanoğlu (63), borç-alacak meselesinden tartıştığı arkadaşı Hüsnü K. (71) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Ankara yolu üzerinde bulunan Ümitköy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Fikri Akçaosmanoğlu, aralarındaki borç-alacak meselesini konuşmak için Hüsnü K. ile ormanlık bölgeye gitti. İki arkadaş bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arabasından av tüfeğini alan Hüsnü K., Fikri Akçaosmanoğlu’na ateş etti. Akçaosmanoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, Hüsnü K. aracıyla kaçtı. Akçaosmanoğlu'nun cesedi, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Hüsnü K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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