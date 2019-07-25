HABER

Kastamonu'da borç-alacak kavgasında arkadaşını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da Fikri Akçaosmanoğlu (63), borç-alacak meselesinden tartıştığı arkadaşı Hüsnü K.

Kastamonu'da borç-alacak kavgasında arkadaşını öldürdü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da Fikri Akçaosmanoğlu (63), borç-alacak meselesinden tartıştığı arkadaşı Hüsnü K. (71) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Ankara yolu üzerinde bulunan Ümitköy mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Fikri Akçaosmanoğlu, aralarındaki borç-alacak meselesini konuşmak için Hüsnü K. ile ormanlık bölgeye gitti. İki arkadaş bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine arabasından av tüfeğini alan Hüsnü K., Fikri Akçaosmanoğlu’na ateş etti. Akçaosmanoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, Hüsnü K. aracıyla kaçtı. Akçaosmanoğlu'nun cesedi, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Hüsnü K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI

PARTNER'Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?''Böyle genç kalmayı nasıl başarıyor?'
Köy muhtarının evi yandıKöy muhtarının evi yandı
Ayvalık’ta orman yangını...Ayvalık’ta orman yangını...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

Babasından kaçırdığı otomobille köprüden uçtu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.