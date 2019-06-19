HABER

Kastamonu’da büyük fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 00:01 | Son Güncelleme

Kastamonu’da jandarma ekiplerinin Taşköprü ilçesi ve köylerinde düzenlediği operasyonda 28 kişi fuhşa teşvik, fuhşa aracılık etmek ve fuhuş için yer temin etmekten gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinde destek verdiği fuhuş operasyonunda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca ilk etapta 18 şüpheli ve 1 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu’da büyük fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Kastamonu’da jandarma ekiplerinin Taşköprü ilçesi ve köylerinde düzenlediği operasyonda 28 kişi fuhşa teşvik, fuhşa aracılık etmek ve fuhuş için yer temin etmekten gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Taşköprü Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan ve Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinde destek verdiği fuhuş operasyonunda Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığınca ilk etapta 18 şüpheli ve 1 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan kişilerden 4’ü, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanlığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 14 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verildi. Gözaltına alınan 9 şüphelinin de sorgusunun devam ettiği ve 19 Haziran’da mahkemeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu’da büyük fuhuş operasyonu: 28 gözaltı

Antalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldıAntalya'da korkunç anlar! Acı içinde yere yığıldı
Bolu'da kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü öldüBolu'da kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü öldü
Siirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralıSiirt’te iki araç çarpıştı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Alkol aldığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Villada dehşet! Yatağında öldürüldü...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.