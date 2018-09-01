Kastamonu'da camiden hırsızlık

Kastamonu'da bir camiye giren hırsız, yardım kutsundaki parayı ve camiye ait dizüstü bilgisayarı çaldı.
Alınan bilgiye göre, Kuzeykent Mahallesi'nde bulunan Hacı Muzaffer Caferoğlu Camisi'ne giren hırsız, içeride bulunan cami yardım kutusundaki 370 lira ile dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtı.
Camiye gelen imam, içeriden hırsızlık yapıldığını fark ederek durumu polise bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul'da şarbon! Çok sayıda kişi hastanelere başvurdu! Bakan Pakdemirli'den açıklama
AK Parti İl Başkanlığı'na bombalı araçla saldıran Yılmaz Aşan öldürüldü!
Kocaeli'de eşi kapıyı geç açınca şüphelenen adam, köylüsünü balkondan kaçarken yakaladı
İYİ Parti karıştı! Resti çektiler: İstifa etmiyoruz
'Güzel kadınlar olduğu sürece tecavüz de olacak!' Bu sözleri söyleyen bir devlet lideri!
AK Parti tarih verdi! 'Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır'
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir garip Kuzey Kore uyarısı: Vasiyetinizi hazırlayıp gidin
Okullarda takdir, teşekkür ve üstün başarı belgesi almak için yeni şartlar! Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni düzenleme
Tartıştığı kocasına öyle bir şey yaptı ki!
Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor
Tuz Gölü'nde ürküten tablo! Hepsi teker teker ölüyor
Öldükten sonra neler oluyor? Ürküten açıklama
Okuyucu Yorumları 0 yorum