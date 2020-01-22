HABER
  4. Kastamonu'da Çatak Kanyonu'ndaki cam terası geçen yıl 100 bin kişi ziyaret etti

Kastamonu'da Çatak Kanyonu'ndaki cam terası geçen yıl 100 bin kişi ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek: - "Yeni yatırımlarla yıllık ziyaretçi sayımızın 300 bine yükseleceğini tahmin ediyoruz"

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'na inşa edilen 450 metre yüksekliğindeki cam terasa geçen yıl 100 bin kişi ziyarette bulundu.

Küre Dağları Milli Parkı içinde yer alan Çatak Kanyonu'ndaki cam teras yoğun ilgi çekti.

Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cam terasa ilgiden çok memnun olduklarını söyledi.

Cam terasın yolunun ve otoparkının yapımının 2019 yılının son aylarında tamamlandığını belirten Civelek, "Geçen yılı bölgenin altyapı eksikliklerini tamamlamak için çalıştık. Buna rağmen ziyaretçi sayımız 100 bine ulaştı." dedi.

Bu yıl için ziyaretçi beklentilerinin arttığını dile getiren Civelek, şöyle devam etti:

"Araç parkı ile teras arasındaki ormanlık alana yapılacak 300 metrelik engelsiz yürüyüş yolunun ödeneği hazırlandı. En yakın zamanda Küre Dağları Milli Park Müdürlüğünce ihaleye çıkılacak. Ayrıca cam terasın yanına yapılacak kafeterya ve çevre düzenlemesi için de Milli Park yetkilileri ile çalışmalarımız devam ediyor. Yeni yatırımlarla yıllık ziyaretçi sayımızın 300 bine yükseleceğini tahmin ediyoruz. Bu yükseliş Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerimiz başta olmak üzere Şenpazar ve Cide ilçelerimizin turizmine, dolayısıyla Kastamonu turizmine olumlu katkı yapacaktır."

Civelek, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinin doğa turizmi yönünden çok önemli merkezler olduğunu söyleyerek, "Bu iki ilçedeki turizm değerlerini birbirinden ayırt etmiyoruz. Bölgemize gelen ziyaretçiler cam teras ile Pınarbaşı ilçemizdeki Horma ve Valla kanyonlarını, Ilıca Şelalesi'ni, Ilgarini Mağarası'nı ziyaret etmeden bölgemizden ayrılmıyor." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Hırsıza seslendi: "Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak"Hırsıza seslendi: "Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak"
Rize'deki trafik kazaları kameradaRize'deki trafik kazaları kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azdavay azdavay belediye başkanı Azdavay Çatak Kanyonu Cam Terası KASTAMONU Osman Nuri Civelek

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

EDHO'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

EDHO'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu geri dönüyor

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Dövüp otomobile aldıkları Afgan'ı, parasını alıp araçtan attılar

Dövüp otomobile aldıkları Afgan'ı, parasını alıp araçtan attılar

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan Çin'den yayılan 'gizemli virüse' ilişkin açıklama

Bakan Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması!

Yaşlı kadını diri diri yakmıştı! 3 yıl sonra Bursa’da yakalandı

Vahşi cinayette 3 yıl sonra flaş gelişme

Cinayetten aranan şahıs 9 yıl sonra yakalandı

Cinayetten aranan şahıs 9 yıl sonra yakalandı

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

Kız kardeşine cinsel istismar sanığı ağabeyin cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.