HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Kastamonu’da çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

30.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyünde ikamet eden aynı aileden 2 kardeş çocukları arasında Taşoluk Köyü mevkiinde tartışma çıktı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesine bağlı Kabalarsökü köyünde ikamet eden aynı aileden 2 kardeş çocukları arasında Taşoluk Köyü mevkiinde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine 3 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından İnebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, durumu ağır olan 2 kişi ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyorBanyo yapmak da kabus, ağlamak da! Suya alerjisi olan kadın her gün acı içinde kıvranıyor
Küçük kızı taciz eden market sahibi hakkında tahliye kararıKüçük kızı taciz eden market sahibi hakkında tahliye kararı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

Marmaris'te iğrenç görüntü!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Kürşat Ayvatoğlu yeniden gözaltına alındı

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Gelen isteği kabul etti, hayatı kabusa döndü

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Yatak odasında çekmiş! Patrondan çalışanına cinsel fotoğraf şoku

Diğer Haberler

Hülya Hökenek kimdir? Hülya Hökenek kaç yaşında? Hülya Hökenek nereli?

Hülya Hökenek kimdir?

İntranazal nedir? intranazal aşı nasıl olacak?

İntranazal nedir?

İzmir'in Çernobil'i hayatlarını kabusa çevirdi! Yıllardır yardım bekliyorlar

İzmir'in Çernobil'i hayatlarını kabusa çevirdi!

Çorum'da ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç yüz yüze eğitime ara verildi

Çok yüksek riskli kentte flaş yüz yüze eğitim kararı

Bakan Soylu duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Flaş gelişmeyi Bakan Soylu duyurdu

5 yıldızlı tatil köyünde 'pes' dedirten görüntüler! 1900 kişi katıldı, ne maske var ne mesafe

'Pes' dedirten görüntüler! 1900 kişi katıldı, ne maske var ne mesafe

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.