HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kastamonu’da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

Kastamonu’da çıkan çatı yangını büyümeden söndürüldü

18.03.2021 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Cide’nin otogar mevkiinde Koca İmamoğlu Sokak üzerinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Cide’nin otogar mevkiinde Koca İmamoğlu Sokak üzerinde bir apartmanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Yangına Cide Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınabilen yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Yangının ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtıVan'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
1/

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Tarihçi Mehmet Genç vefat etti! Mehmet Genç kimdir?

Mehmet Genç kimdir?

Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Mehmet Genç hayatını kaybetti!

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

Van'da kadın cinayeti! Eşini av tüfeğiyle öldürüp kaçtı

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından İsmail Kavşut, evinde ölü bulundu

'Susurluk kazası' davasının avukatlarından Kavşut, ölü bulundu

Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

Bozcaada açıklarında kum yüklü gemi karaya oturdu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 18 Mart 2021 Türkiye koronavirüs tablosu

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 20 bini aştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.